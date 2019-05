Ventimiglia, contro i parcheggi selvaggi arrivano le strisce pedonali in via Dante

Ventimiglia. In via Dante sono state realizzate strisce pedonali parallele al marciapiede per evitare che le auto continuino a parcheggiarsi in doppia o tripla fila. In questo modo, e con l’aggiunta di appositi dissuasori, gli automobilisti non avranno più scelta e potranno lasciare le proprie auto parcheggiate soltanto negli appositi spazi.

Verrà inoltre modificata la viabilità anche in piazza XX Settembre (dove ha sede la Croce Verde Intemelia) per assicurare maggior mobilità ai veicoli e tutelare al contempo i mezzi di soccorso. Un ulteriore intervento permetterà l’uscita in sicurezza delle ambulanze in via Hanbury.