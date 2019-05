Ventimiglia, candidato consigliere ‘bloccato’ da Facebook dopo segnalazione utente: «Mi vogliono zittire, ma non mi fermo»

Ventimiglia. «Stanno cercando di zittirmi, ma io continuerò a dire le cose come stanno come ho sempre fatto». A dichiararlo è Nicolò Bonadonna, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista ‘Ventimgilia nel Cuore’ che appoggia la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino, da oggi e per 30 giorni ‘bloccato’ da Facebook su segnalazione di un utente.

«Sono quattro anni che sulla mia pagina posto video e dirette, evidentemente a qualcuno do fastidio, visto che sono andati a cercare sulla mia bacheca video di due anni fa e mi hanno segnalato per quelli», dice Bonadonna. I post incriminati sono tutti relativi al ‘periodo caldo’ per la presenza cospicua di migranti in città.

«A Ventimiglia mi conoscono per i miei tributi a Renato Zero e per le mie dirette su Facebook – spiega Bonadonna – Ora che mancano pochi giorni al voto stanno cercando di non farmi più parlare. Trovo che sia scorretto, ma auguro ugualmente a tutti una buona campagna elettorale».

Il candidato ha inoltre annunciato di aver aperto un secondo profilo Facebook per poter continuare a postare video inerenti la propria città.