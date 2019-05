Ventimiglia Calcio, la juniores perde a Savona

Ventimiglia. La juniores granata perde l’ultima di campionato con la Veloce (4-2) e anche il treno per i play-off, superata sulla linea del traguardo dalla Dianese & Golfo che ha travolto il Camporosso.

La graduatoria finale risulta la seguente: Ceriale 71, Pietra Ligure 70, Dianese & Golfo 64, Ventimiglia Calcio 62. Dovendo giocare i play-out in Eccellenza, non sono “scesi” nella juniores gli under che sono nel giro della prima squadra: ed è comprensibile la scelta della società di puntare tutto sul big-match con il Rapallo.

La partita di Savona è quindi subito cominciata male: prima un gol della Veloce, poi il bis su rigore con l’espulsione del centrale Micu. Anche il 4-0 è arrivato su rigore. A questo punto le due reti di Fazzari e Sparma non sono servite a riaprire la partita.

Commenta Rocco Del Monte, responsabile del settore giovanile ventimigliese: «Nonostante i play-off ci siano sfuggiti all’ultima di campionato, voglio fare i complimenti ai ragazzi che si sono battuti sino alla fine onorando la maglia che portano. E complimenti anche a mister Luccisano che ha saputo costruire una squadra competitiva partendo quasi da zero. Tutto ciò ci lascia ben sperare per la prossima stagione». Infine tra le giovanili solo i 2005 sono scesi in campo e hanno battuto 3-1 il Vado.