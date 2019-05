Ventimiglia Calcio, il primo round del play-out va al Rapallo

Ventimiglia. Non cominciano nel migliore dei modi i play-out del Ventimiglia Calcio. I granata perdono la prima partita, quella casalinga. Risultato finale: 1-2 per il Rapallo.

Domenica il Ventimiglia dovrebbe espugnare il campo dei genovesi con il risultato minimo di 2-0. Non sarà facile, anche se nel calcio non c’è niente di impossibile. Il Ventimiglia può recriminare per uno spettacolare gol di Daddi annullato forse per un fallo di mano (inesistente) o per fuorigioco.

Il match comincia con i bianconeri all’attacco e Scognamiglio che alza sulla traversa un’incornata di Bertuccelli. Subito dopo Alfonso Rea deve uscire (infortunio), gli subentra Crudo. Al 26′ il vantaggio del Rapallo: ripartenza di Bertuccelli che semina la difesa granata, si presenta solo davanti a Scognamiglio e non sbaglia.

Il bis arriva all’inizio della ripresa grazie ad un chirurgico tiro nel sette di Marchesi, il numero 1 granata non può arrivarci. Il Ventimiglia prova a reagire, diventa più pericoloso dopo l’entrata in campo di Galiera e Morscio. Ed è proprio Galiera, al 77′, a procurarsi un rigore trasformato da Daddi con un tiro che fulmina Molinelli.

In zona Cesarini i granata hanno un’altra splendida occasione: ancora Galiera non riesce a girare in rete un bel cross di Cafournelle. Poi tutti sotto la doccia, appuntamento tra sette giorni a Rapallo.

Ventimiglia Calcio-Rapallo: 1-2 (77′ rig. Daddi) (26′ Bertuccelli, 51′ Marchesi)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Mamone, Ala, Musumarra, Alberti, Ierace, Cafournelle, Allegro, Daddi, A.Rea, Verbicaro. A disposizione: Zunino, Crudo, Galiera, Morscio, Oliveri, Piantoni, Principato, Serra, Serpe. All. Luccisano.

Rapallo: Molinelli, Verrini, Chiappe, Michi, Sbarra, Garrasi, Paparcone, Marchesi, Bertuccelli, Rossi, Carbone. A disposizione: Crafa, Cupini, Barabino, Caneva, Maffei, Di Fraia, Barillari, Martino. All. Verrini.