Ventimiglia. Con 371 preferenze, è il candidato della Lega per Scullino Sindaco Simone Bertolucci, 33 anni, il consigliere più votato in assoluto dai cittadini di Ventimiglia. Lo segue, con 292 voti, l’amico e avversario in questa tornata elettorale Gabriele Sismondini, 29 anni, che correva per Ballestra sindaco.

Terzo assoluto Domenico ‘Mimmo’ De Leo (Pd), 61 anni, presidente del consiglio comunale uscente, candidato nella coalizione di Enrico Ioculano. De Leo ha ricevuto le preferenze di 281 elettori.

Di seguito: il 50enne Andrea Spinosi (Lega), 232 voti; Domenico ‘Nico’ Martinetto, 42 anni, che con la sua ‘Ventimiglia nel Cuore’ a sostengo di Scullino non dovrebbe entrare in maggioranza, ma è comunque tra i candidati più votati a Ventimiglia con 213 preferenze. Sesta Federica Leuzzi, 34 anni, candidata con il Pd: 212 voti.

Seguono due candidati della Lega: Eleonora Palmero, 42 anni, e Marcello Bevilacqua, 36 anni, con rispettivamente 210 e 206 preferenze.

Nono, con 203 voti, nella classifica dei candidati alla carica di consigliere più votati è Vincenzo Giacovelli, 58 anni, nella lista di Ballestra. Decimo Roberto Nazzari, 68 anni, candidato per la Lega: ha ricevuto 195 preferenze.