Ventimiglia. E’ di un ferito grave e due mezzi coinvolti il provvisorio bilancio di un incidente stradale sulla strada Statale 20 del Tenda.

Il tratto è quello di fronte ad “Arredamenti Fusco”, già teatro in passato di episodi simili. Da una prima frammentaria ricostruzione sembrerebbe che un’auto e una motocicletta si siano scontrati, per cause da accertare.

Sul posto è intervenuto interviene il 118 con automedica e ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Mobilitato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, di stanza a Genova