Ventimiglia, associazioni sportive: tariffazione agevolata per l’utilizzo delle palestre

Ventimiglia. È online sul sito del Comune (e scadrà a fine luglio) il nuovo bando per la concessione degli impianti sportivi voluto dall’Amministrazione Comunale; andrà a sostituirsi all’attuale appalto, e in questo modo il Comune di Ventimiglia potrà concedere tariffe agevolate per le associazioni sportive che con il loro impegno offrono ai giovani della città attività sane e positive.

Le tariffe per l’utilizzazione delle strutture spetteranno al concessionario, comprese quelle derivanti dal bar, che dovranno essere preventivamente comunicate al Comune. La tariffa prevista per le associazioni Sport Club Ventimiglia Basket, Sport Club Pallamano Ventimiglia, Sport Club Ventimiglia Volley (o sezione di volley Ventimiglia) e Rotellistica Ventimigliese, sarà di € 8 per ogni ora di attività sportiva, quindi mediamente si dimezzerà il costo rispetto al momento attuale.

La richiesta delle citate associazioni non potrà comunque superare complessivamente il 50% del monte ore previsto dal lunedì al venerdì per gli allenamenti, in modo da poter rendere fruibili gli impianti sportivi comunali a tutte le associazioni, gruppi sportivi e/o cittadini.

La tariffa massima per le associazioni sportive cittadine, affiliate Coni e non, sarà la seguente: € 20 per ogni ora di attività sportiva. La tariffa massima per le associazioni sportive extra cittadine, affiliate Coni e non, sarà la seguente: € 25 per ogni ora di attività sportiva.

La tariffa mensile forfettaria da applicarsi allo Judo Club Ventimiglia per l’uso esclusivo della palestra presso la ex-GIL, piano interrato, sarà pari a € 450.

Le tariffe per associazioni sportive, gruppi sportivi che praticheranno anche l’attività di calcetto, negli impianti sportivi compatibili, saranno le seguenti:

• € 50,00 per ogni ora di attività sportiva nel periodo invernale (ottobre-maggio);

• € 35,00 per ogni ora di attività sportiva nel periodo estivo (giugno-settembre).

La tariffa per gli istituti scolastici in occasione di eventi al di fuori dell’orario scolastico, salvo che non rientrino tra quelli organizzati o patrocinati dal Comune, per il quale è prevista la disponibilità gratuita degli impianti da parte del Concessionario, sarà di € 7 per ogni ora di attività sportiva.

Le tariffe indicano solo i prezzi massimi consentiti: è facoltà del gestore di applicare tariffe inferiori, nonché forme di promozione agli utenti (es. abbonamenti).