Ventimiglia, appuntamento con la chiusura della campagna elettorale di Antonino Falzone

Ventimiglia. «Amici e concittadini il termine della campagna elettorale è ormai prossimo e domenica saremo chiamati a dare una preferenza, io ho deciso di impegnarmi in prima persona per restituire alla nostra città quelle caratteristiche che sembra aver perduto definitivamente: sicurezza sociale, vitalità economica, attrattiva turistica, vivibilità, informazione, trasparenza, competenza, velocità di esecuzione» – dichiara il candidato sindaco Antonino Falzone.

«Ho ritenuto che l’impegno diretto fosse il miglior modo per contribuire alla rinascita della nostra città, ponendo la mia esperienza umana e professionale al servizio delle persone che in questa città vivono ed operano, oltre che a coloro che vorrebbero contribuire con il loro lavoro ma non ne hanno l’occasione.

Attraverso incontri mensili con tutti i cittadini raggruppati nelle diverse categorie sociali, ci impegniamo a sviluppare il confronto sulle numerosissime problematiche della nostra città, dando risposte e soluzioni in maniera puntuale e precisa.

Vi chiedo perciò una fattiva collaborazione, rendendomi fin d’ora disponibile ad accogliere ogni suggerimento o segnalazione vogliate cortesemente offrirmi, in modo da rendere effettivo il vostro mandato per un migliore espletamento delle funzioni di sindaco.

Ringraziandovi anticipatamente per l’importantissimo contributo, colgo l’occasione per invitarvi alla festa popolare di chiusura della campagna elettorale in piazza della Libertà questa sera venerdì 24 maggio a partire dalle 20» – afferma Antonino Falzone.