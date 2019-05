Ventimiglia, al nido “Il Girasole” la presentazione del ricettario per mangiare con gusto

Ventimiglia. Lunedì 20 maggio alle 17.30, presso il nido d’Infanzia “Il Girasole” di Ventimiglia di corso Limone Piemonte, si terrà la presentazione del ricettario “Mangiare con gusto nel modo giusto” .

L’opuscolo raccoglie le ricette più gettonate dai bambini, nate dalle sapienti mani dei cuochi dei due nidi comunali della città di Ventimiglia, sotto la supervisione attenta della dottoressa Marilina Montaldi, dirigente medico presso la struttura complessa sicurezza alimentare dell’ASL n.1 Ventimigliese. Si tratta del frutto di un lavoro che esprime l’attenzione al valore dell’educazione alimentare, un percorso realizzato in stretta collaborazione e voluto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dalla consigliera Federica Leuzzi, che ha seguito l’iter procedurale e dall’ Assessore alla Scuola, Vera Nesci, per sottolineare il sostegno dato dall’amministrazione all’offerta di alta qualità dei servizi rivolti alle famiglie.

La scelta è di stare vicini ai genitori ricercando modi per condividere sguardi verso il futuro dei bambini. Tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro costante e appassionato della funzionaria Maria Grazia Fossati e dell’istruttore Carlo Migliori, a cui va un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale.