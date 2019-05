Ventimiglia, in 80 scendono in campo (di calcio) per Gaetano Scullino

Ventimiglia. Si è svolto oggi pomeriggio il torneo di calcetto che ha visto scendere in campo, letteralmente, le cinque liste che sostengono il candidato sindaco Gaetano Scullino. Coesione e divertimento per gli ottanta candidati consiglieri che hanno scelto Scullino come loro capitano.

Al termine del torneo è seguito un incontro conviviale durante il quale il candidato sindaco ha tenuto un discorso rispondendo anche alle domande dei candidati sul sondaggio presentato oggi da Riviera24 che ha sancito il suo netto vantaggio su Ioculano.

Erano presenti l’onorevole Flavio Di Muro e Giorgio Mulè, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Chicco Iacobucci e l’assessore regionale di Forza Italia Marco Scajola.

Per le due liste civiche di Scullino sono presenti i coordinatori Mauro Merlenghi e Nico Martinetto.