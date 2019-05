Vendita Imperia calcio, Pino Cipolla: «Ho incontrato Riachi mi ha fatto buona impressione»

Imperia. L’ex presidente dell’Imperia Pino Cipolla irrompe nella trattativa per la cessione del pacchetto societario dell’Imperia calcio facendo un chiaro endorsement a favore del giovane imprenditore italo-libanese Lorenzo Anas Riachi proprietario del Murcia (serie B spagnola) arrivato nel capoluogo grazie ai buoni uffici dell’ex stella neroazzurra Roby Iannolo.

Cipolla, però, smentisce ogni suo coinvolgimento in prima persona nell’operazione: «Ricorre puntualmente da quasi ventanni, ogni primavera la notizia che io starei tornando ad interessarmi di Imperia Calcio. Non è vero. Da vent’anni smentisco, e da vent’anni tornano a maggio, puntuali come le rondini, le notizie del mio coinvolgimento. Non è vero».

«Prevengo -prosegue Cipolla – le notizie dei visitatori di social media. Si, ho incontrato a Milano nei giorni scorsi, grazie a Roby Iannolo, il nuovo aspirante proprietario, che ha voluto vedermi per conoscermi e scambiare qualche impressione sull’Imperia Calcio. Gli ho dato le mie opinioni, come le avrei date a chiunque fosse venuto a chiedermele per una qualsiasi nuova iniziativa imprenditoriale. Anas Riachi mi ha fatto una buona impressione, ha mezzi, idee ed energie per realizzarle.

Se lui troverà un accordo o no con Gramondo & C., sono affari suoi. Io sono un semplice tifoso, e come tutti i tifosi spero che la cosa vada in porto e dia soddisfazione a tutti, anche a me».

«Mi fa sempre piacere – conclude il presidente dell’ultima promozione in C2 – tornare a Imperia, rivedere Iannolo, e guardare finalmente la bandiera nerazzurra salire sul pennone più alto».