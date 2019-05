Vallecrosia, un’alunna dell’istituto Sant’Anna ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi Pristem

Vallecrosia. Sabato 11 maggio un’alunna della classe terza media dell’Istituto Comprensivo Sant’Anna, Lena Broniarek, parteciperà alla prestigiosa finale nazionale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi Pristem”, che si svolgerà a Milano.

L’alunna si è classificata terza nella sua categoria, la C2, nelle semifinali provinciali tenutesi ad Arma di Taggia il 16 marzo scorso. Questo rappresenta un particolare motivo di orgoglio per la scuola, che da due anni sta attraversando un momento di grande difficoltà, e dimostra la bravura e la validità degli alunni che la frequentano.

Lena sarà accompagnata dalla madre e dai suoi professori di Matematica e Scienze, Veronica Rulfo e Alessandro Bloise, che hanno iscritto e seguito gli alunni della scuola ai giochi matematici per la prima volta quest’anno. L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo e passione negli studenti, motivandoli a competere e a cimentarsi nei problemi più difficili per mettere alla prova le loro abilità nella matematica e cercare di procedere nella selezione, come è riuscita a fare brillantemente Lena.