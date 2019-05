Vallecrosia, sul lungomare prende il via la prima edizione di “Sapori e Fiori”

Vallecrosia. Il 5 maggio sul lungomare l’associazione “Gli amici del lungomare di Vallecrosia” propone la prima edizione di “Sapori e fiori”, un evento gourmet, che si annuncia davvero interessante per l’abbinamento fiori e cibo.

L’evento che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia propone a partire dalle 14.30 un vero e proprio “Festival dei fiori”, che potranno essere degustati nelle preparazioni proposte dai bravissimi e selezionati chef ed ammirati in splendide composizioni e creazioni realizzate da fioristi della zona. I fiori eduli sono offerti dall’azienda Ravera Bio di Albenga, che rifornisce i migliori ristoranti del Ponente ligure di fiori e petali per chi si cimenta nel settore in continua espansione della cucina con i fiori.

Il profumo della primavera e i sapori delicati di piatti floreali, dove il fiore è ingrediente del piatto e non semplice abbellimento, animeranno il lungomare e il pubblico potrà seguire anche gli show cooking proposti dagli che partecipanti.

Il lungomare sarà invaso da manichini di design vestiti di verdure e fiori e la scuola Sant’Anna esporrà le creazioni dei bambini, silhouette di carta pesta e vari disegni sempre con protagonista il fiore.

Marco Damele, autore del libro “La Cipolla Egiziana” imprenditore agricolo di Camporosso in provincia di Imperia e protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure, presenterà il suo progetto “Racconta e Semina. Sarà presente Hortives Flower Cooking Show che proporrà una degustazione di fiori eduli.

I locali aderenti all’iniziativa sono: Ristorante “I pescatori” in collaborazione con panificio Lia, Ristorante “La balena bianca”, Ristorante “Le vele”, Ristorante “Sant’Ampelio” di Bordighera, Ristorante “Bistrot bianco latte”, Pasticceria “Dulcis in fundo”, Gelateria “Festival”, Ristorante “Italia” di Castelvittorio, “Ristorante Biribissi “ del Casinò di Sanremo, Gruppo Elior Spa, Ristorante “Jado”, Ristorante “Il giardino del gusto” di Ventimiglia.

