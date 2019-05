Vallecrosia. Un uomo ha rivolto un’arma contro se stesso e ha premuto il grilletto: è successo intorno alle 10 in via Don Bosco nei pressi dell’ex sede del Comune.

A trovare il ferito, accasciato su un’aiuola interna a un parcheggio, è stato un netturbino che ha immediatamente avvisato un agente della Polizia locale impegnato in un controllo. Il poliziotto è corso sul posto e ha trovato l’uomo a terra, gravemente ferito all’addome, e una carabina: l’arma con la quale si era appena sparato.

L’uomo, un poliziotto della Stradale in pensione che vive nelle vicinanze, stamattina è uscito di casa per recarsi sul posto dove ha compiuto il gesto: la moglie si è accorta che aveva lasciato in casa chiavi e portafoglio che si era portato dietro il fucile. Due i colpi esplosi, i proiettili sono entrati dall’addome e sono usciti dalla schiena.

Subito scattati soccorsi, sul posto oltre alla polizia locale, anche i carabinieri, l’automedica e Croce Rossa di Bordighera.

L’uomo è gravissimo.