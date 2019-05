Vallecrosia. Il nido d’infanzia Piccoli Passi, il 15 maggio ha ricevuto dalla Regione Liguria l’accreditamento dei servizi educativi per il nido d’infanzia.

Il servizio “Piccoli Passi” sito in Via San rocco 2b, è collocato in una zona centrale a Vallecrosia all’interno del plesso scolastico che accoglie anche la scuola dell’infanzia oltre ad altri ordini di scuola. In ingresso sono presenti le principali documentazioni e informazioni per le famiglie.

La commissione di valutazione si è espressa con parere favorevole evidenziando la presenza di pannelli sensoriali costruiti interamente con materiale di reciclo dalle educatrici, la presenza di originali contenitori per gli spazzolini da denti, l’attività “Pasqua a casa rachele” quale momento educativo di interazione fra i bambini e gli anziani della casa di riposo, l’attività di continuità con la scuola dell’infanzia per la collaborazione con l’ufficio “servizi educativi” del comune.

«Un ringraziamento alla coordinatrice pedagogica di distretto socio sanitario n°1 Ventimigliese Dottoressa Maria Grazia Fossati per la sua competenza e professionalità presente durante il percorso».

Per informazioni e/o visite nei locali previo appuntamento telefonare allo 0184 639256 o mail piccolipassiasilo@gmail.com.