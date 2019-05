Vallecrosia, il gruppo Beiuòcc cerca comparse per il suo primo videoclip musicale

Vallecrosia. Sabato 18 maggio, sulla spiaggia davanti ai bagni Oasi a Vallecrosia, il gruppo di animazione dei Beiuòcc girerà il suo primo videoclip musicale.

Per rendere il tutto ancora più bello e divertente, non solo il video, ma il pomeriggio di riprese, i Beiuòcc cercano comparse che abbiano voglia di passare un pomeriggio a divertirsi.

L’appuntamento è alle 13 in spiaggia, per saperne di più e per confermare la vostra presenza questo è il link dell’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/2250587631687628/.