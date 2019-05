Vallecrosia. Una scuola di danza vallecrosina, la Dance Art Project A.S.D. – A.P.S., ha partecipato al Sanremo Dance Festival che è andato in scena nel fine settimana nella Città dei Fiori.

«E’ andato benissimo – fa sapere Cristina Valente, l’ideatrice della scuola di ballo sita in via Roma 97 sopra al Conad - Siamo arrivati terzi nella categoria Fantasia Gruppi Baby con una coreografia di tip tap; poi Giulia Angela Montanaro si è classificata terza nella categoria Modern Baby ed infine siamo giunti terzi nella categoria Contemporaneo Junior con il gruppo “Il nostro tempo non ha più tempo”. Sono fiera della mia scuola che continua a fare dei grandi progressi».

La Dance Art Project si è esibita sul palco del Teatro Ariston in occasione di “Sanremo Kids”, il concorso nazionale di danza classica, moderna, contemporanea e danza fantasia, insieme alle altre scuole di danza con le quali si è contesa i vari titoli divisi per categorie. Ogni esibizione è stata valutata da una giuria composta da star della danza nazionale tra cui Amilcar Gonzales, ballerino professionista della trasmissione Amici; Giacomo Milli; Lorella Doni; Roberta Ferrara; Teresita del Vecchio e Daniele Rommelli, noto per la partecipazione all’edizione 2018 di Amici.

Dopo i straordinari risultati ottenuti dai giovani talenti della scuola di Vallecrosia, Cristina Valente si concentra sul prossimo obiettivo: «Ora ci dedicheremo al saggio che si terrà il 26 giugno al teatro Ariston di Sanremo alle 20.45».