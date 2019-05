Vallecrosia. C’è una lettera di intenti, vincolante fino al 15 di giugno, che dimostra la ferrea volontà di un misterioso acquirente di comprare l’istituto Sant’Anna per garantire la continuazione di una scuola cattolica nella ‘Città della famiglia’.

Un atto preliminare, una sorta di pre-contratto nel quale vengono fissati il prezzo e alcuni punti cardine della trattativa, nell’attesa che le banche interpellate rilascino il nullaosta per il finanziamento richiesto per acquistare la scuola. La riposta delle banche arriverà a breve, nel frattempo tutto è pronto per concludere la compravendita tra l’acquirente e la congregazione delle Suore di Santa Giovanna Antida di Thouret, proprietaria dell’immobile.

Con il nullaosta delle banche, si apriranno di nuovo le iscrizioni. Per gli alunni dell’istituto che vorranno tornare a settembre nella loro scuola, l’acquirente garantirà il mantenimento delle rette scolastiche attuali.

«L’acquirente si impegna a riaprire le iscrizioni scolastiche a nome proprio e sotto sua unica responsabilità contrattuale nei confronti delle famiglie che iscriveranno i propri figli – si legge nel documento – non appena si avrà preautorizzazione bancaria a garanzia del buon esito finale della trattativa e a concludere il contratto nel minor tempo possibile».

E ancora: «Il compratore si obbliga a mantenere come attività unica quella scolastica e di istruzione con attività principale asilo nido, sezione primavera e scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. Tutte le attività accessorie saranno comunque inerenti ad attività volte all’istruzione, che esso sia colonia estiva, campus studi, collegio scolastico, corsi di formazione, di recupero, di potenziamento e del comune doposcuola durante l’anno scolastico».

L’atto di intenti