Vallecrosia, Biasi replica a Perri: «Assente all’Assemblea dei sindaci per ricovero di mio padre»

Vallecrosia. La replica del sindaco Armando Biasi al consigliere di minoranza Fabio Perri:

«Leggendo il comunicato del consigliere di minoranza Perri, mi sono accorto, con piacere, che sono sempre nei suoi pensieri.

Le sue dichiarazioni dimostrano come non sappia “digerire” le sconfitte politiche, ultima in ordine di tempo é la prossima elezione provinciale, che vedrà un membro della maggioranza di Vallecrosia, Patrizia Biancheri, sostituire proprio il consigliere Perri. Tranquillizzo il consigliere di minoranza sul fatto che non sono vice presidente del comitato tecnico e che l’intero comitato tecnico si è dimesso.

L’Assemblea dei Sindaci è convocata per domani, in quella sede verranno spiegate le motivazioni dal presidente Chiappori. Concludo, segnalando al mio “Angelo custode” Perri, che sono per natura un presenzialista, la mia assenza di ieri è legata motivi strettamente personali, infatti, da circa 45 giorni ho mio padre ricoverato in ospedale a Genova.

Non avrei voluto rispondere, ma le cadute di stile e le polemiche di Perri sono ormai fuori controllo».