Vallecrosia. Oltre 300 persone hanno voluto condividere una serata con l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato alle prossime elezioni europee per Fratelli d’Italia.

«Sono venuto qui con piacere e per amicizia – ha dichiarato l’assessore Berrino – ringrazio l’amico Fabio Perri e tutta la sua squadra che abbiamo sostenuto come partito nella scorsa loro campagna elettorale amministrativa a Vallecrosia».

Grande anche la soddisfazione del gruppo ‘Voi con noi’ capitanato da Fabio Perri che ha detto: «La politica si deve fare con il cervello e con il cuore. Ecco il cuore e il senso di amicizia e rispetto tra le persone ci hanno portato a riunire sostenitori e amici per sostenere Gianni Berrino nella sua corsa elettorale al Parlamento di Bruxelles».

di 22 Galleria fotografica Bagno di folla al ristorante Erio per Gianni Berrino









Una folla inaspettata, si è così ritrovata ieri sera al ristorante Erio. «Siamo rimasti sorpresi – ha aggiunto Perri – Non ci aspettavamo così tante persone e ci scusiamo con tutti se c’è stata un po’ di confusione. Ringraziamo i presenti e facciamo un grande in bocca al lupo all’amico Gianni».

Nonostante militi nelle file di Forza Italia e non abbia tessere di nessun partito, Fabio Perri ha voluto in questo modo dimostrare vicinanza e amicizia al candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee del prossimo 26 maggio.