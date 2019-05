Vallecrosia. E’ aperto lo sportello per genitori gestito dal Consultorio Promozione Famiglia. Tutti i lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30. L’accesso è gratuito.

Lo sportello sarà gestito dai professionisti e tirocinanti, volontari del Centro Promozione Famiglia, quali counselor, psicologi, pedagogisti.

A volte c’è bisogno di poter fare due chiacchiere, tutelati dalla privacy, in cui tirare fuori le difficoltà relazionali o i dubbi educativi nei confronti dei propri figli ed avere qualcuno che ci aiuti a fare chiarezza e ritrovare in noi le risorse per risolvere i problemi o per individuare meglio la strada da percorrere.

Lo sportello non offre terapia, ma solo consulenza, l’accesso è libero, sarà sufficiente presentarsi seguendo le indicazioni presenti nell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia.