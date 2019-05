Vallebona, l’invito agli elettori di Roberta Guglielmi: «Andate a votare»

Vallebona rientra tra i Comuni che si presentano alle elezioni amministrative del 26 maggio con una lista unica.

«Una situazione anomala, è la prima volta che accade – afferma Roberta Guglielmi, sindaco uscente – dispiace non poterci confrontare con un gruppo alternativo, tuttavia sono fiduciosa rispetto al futuro poiché penso di aver instaurato un buon dialogo con i cittadini e mi auguro che il senso di responsabilità spinga le persone ad esprimere il proprio voto. Un gesto importante che riconosca il lavoro svolto in questi anni ed un atto dovuto affinché venga raggiunto il quorum del 51 per cento soglia indispensabile per non subire il commissariamento.

Continuare a prendermi cura della comunità è stata una scelta niente affatto scontata: la passione e l’impegno che sento nei confronti del paese mi hanno spinto a candidarmi per il terzo mandato. Sono supportata da una squadra composta da persone affidabili, concrete e pronte a mettersi a servizio degli altri. Ora tocca ai cittadini fare la propria parte, sono certa che qualsiasi persona che nutra amore, sensibilità ed interesse per Vallebona non esiterà nel recarsi alle urne».