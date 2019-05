Pontedassio. Grande successo per la seconda edizione della riapertura dei sentieri tra i borghi di Pontedassio, organizzata dall’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia.

Una sessantina di persone di tutte le età hanno percorso le antiche vie ripristinate nel 2018 ad oggi migliorate con la costruzione di un ponte sul rio S.Michele di Bestagno e la realizzazione di una passerella oltre il rio Agazza in Villa Viani. Durante la benedizione dell’edicola votiva dedicata all’Angelo Custode rimasta soffocata per anni dall’edera e dai rovi vi è stato un momento di commozione al momento del racconto della dott.ssa Mariangela Abbo sull’episodio che ha motivato la costruzione del pilone da suo nonno nel 1800.

Intense preghiere della comunità di Pontedassio, uomini e donne, per un gruppo di ragazzi del paese tra cui era presente il padre della Abbo, preghiere rivolte all’Angelo Custode che avrebbero salvato i ragazzi da acque inquinate ingerite dal gruppo, in preda a una forte febbre e spacciati per il medico curante del paese. Fermandosi ad ogni borgo per i rinfreschi offerti da ciascuna comunità, i pellegrini hanno potuto ristorarsi e partecipare alla messa solenne in Villa Guardia. Vista la soddisfazione dei partecipanti, gli organizzatori stanno già valutando di replicare l’iniziativa e di perfezionare ulteriormente il ripristino con nuove migliorie oltre a un’ulteriore pulizia del tracciato.

Doverosi i ringraziamenti a chi ha reso possibile il progetto: don Matteo Boschetti, parroco di Pontedassio e delle frazioni di Villa Guardia, Villa Viani e Bestagno, la dott.ssa Mariangela Abbo, i soci dell’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo Romano e Paolo che hanno costruito il ponte San Michele, Paolo che ha effettuato il ritrovamento del pilone votivo, Enrico e Dimitri per la pulizia del sentiero, per il rinfresco Marina, Iose, Mariangela, Rosetta, Patricia e Federica e i parrocchiani Bruna, Alberto, Gabriele e Danilo; della proloco di Villa Viani, per il rinfresco il presidente Viviana Pissarello, Alessia, Elsa,Vittoria, Luigia e Paola, per la costruzione della passerella oltre il rio Agazza, Stefano, Roberto, Fabrizio e Sandrino; della proloco di Bestagno per il rinfresco il presidente Fausta Pisano, Rosita, Gabriele e Elena; per le foto Antonietta, Federica, Nadia, Franco e Danilo; per l’allegra compagnia gli amici a quattro zampe Benny, Sam, Taco, Bricciola e la mascotte Neve.