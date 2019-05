Un video per promuovere Imperia: presentato in anteprima al Travel Blogger Contest dall’assessore Oneglio

Imperia. Ci sono i riferimenti all’olio, alla vela, alle spiagge, e naturalmente al suo clima, il migliore d’Italia secondo la statistica de “Il Sole 24 ore“.

E non manca la Bandiera blu, l’ultimo “trofeo” acquisito: sono i contenuti del video promozionale presentato in anteprima dall’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio ieri sera in occasione delle premiazioni del Travel Blogger Contest all’Auditorium del Museo Navale.

«Si tratta -ha spiegato Oneglio – di una versione cosiddetta beta, suscettibile di aggiustamenti. Sarà il nostro veicolo per promuovere la città per il periodo primavera-estate 2019».

La produzione è di Inside Video di Luca Turli