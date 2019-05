Uccellini morti gettati come rifiuti a Vallebona. Intervengono i carabinieri forestali

Vallebona. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo in località Madonna della Neve dove era stata segnalata la presenza di alcuni uccellini morti, gettati nelle aiuole vicino all’isola ecologica. I forestali hanno verificato che si trattava di 11 tordi e un merlo, entrambe specie che si possono cacciare, sistemati in un sacchetto di carta. Con ogni probabilità si trattava di animali cacciati e messi in un congelatore che si è poi guastato, rendendoli non più commestibili. Per questo sarebbero stati gettati in modo non consono, trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi. L’autore del gesto, che potrebbe essere stato immortalato nelle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, rischia una sanzione amministrativa.