Turismo in Liguria, l’assessore Berrino: «Il tutto esaurito delle strutture ricettive è un risultato che ci riempie di gioia»

L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino ha commentato i numeri da tutto esaurito relativi agli afflussi di turisti nel periodo dei ponti di primavera in Liguria diffusi oggi dalla Regione. Dai dati che emergono dai siti di prenotazione online, infatti, le località liguri (il Tigullio, il Golfo dei Poeti, la riviera di Ponente e Genova in particolare) sono ai primi posti in Italia per tasso di affollamento delle strutture ricettive con un “riempimento” del 90%.

“Ritengo che avere il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive sia un risultato che ci riempie di gioia. Questi dati – afferma Berrino - confermano che la Liguria, malgrado le catastrofi naturali e non capitate nel 2018, sia una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri. Come amministrazione stiamo investendo tanto per la promozione turistica e questi sono i risultati. Per il 2019, anno del turismo ‘lento’ per il quale sono attivi numerosi pacchetti per far vivere ai nostri ospiti l’esperienza turistica a 360°, ci aspettiamo afflussi ancor più consistenti”.