Sanremo. Ennesimo successo del Cs Judo Sanremo. I judoka del club sanremese hanno partecipato al quinto trofeo Jigoro Kano al Palazzetto Le Cupole di Torino domenica 26 maggio portando a casa un ricco medagliere.

Nella mattinata si sono svolti i combattimenti per le categorie agonisti dai cadetti agli esordienti e nel pomeriggio i pre-agonisti delle categorie ragazzi, fanciulli e bambini, cioè dal 2008 fino al 2013.

«La stagione sportiva va avanti alla grande – dichiara soddisfatto il presidente Andrea Scalzo – e i nostri atleti migliorano di giorno in giorno e di gara in gara. In ogni competizione vediamo i frutti degli allenamenti e la preparazione attenta e minuziosa dei nostri tecnici Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo. Ricordo che, anche se il periodo di gare sta per terminare, il nostro dojo rimane aperto durante i periodi caldi permettendo così ai nostri atleti di mantenere una buona forma».

Ecco i risultati:

CATEGORIA CADETTI

2’ posto per MEDIATI NICCOLÒ

2’posto per TRIPEDI DOMENICO

CATEGORIA ESORDIENTI B

1’posto per MASTROLILLO MATTEO

2’ posto per POTINGA GIORGIO

CATEGORIA RAGAZZI

1’ posto per SEMANJAKU ERIK

2’ posto per MELUSO CRISTINA

CATEGORIA FANCIULLI

1’ posto per Mastrolillo ANDREA

3’ posto per BOTTERO ELISA

CATEGORIA BAMBINI B

2’ posto per DI MICHELE EMILY, VOTA GIOVANNI e CAPELLO DANIELE e SEMANJAKU SAIMON