Oro per il Tribe Jiu Jitsu Imperia all’Abu Dhabi International Pro

Imperia. Sabato 25 maggio presso il Pala Badmington di Milano si è svolto il prestigioso Abu Dhabi International Pro, competizione nazionale di Jiu Jitsu brasiliano valido per le selezioni dell’Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Series.

La federazione internazionale Uaejjf è incaricata in Italia, tramite apposita convenzione con la Fijlkam, di promuovere eventi legati al Jiu Jitsu e in particolare dei combattimenti Ne Waza (lotta a terra), sia con kimono, sia Nogi (senza kimono).

La Tribe Jiu Jitsu Imperia, con William Aschero, ha partecipato all’evento nella competizione con kimono ottenendo un prezioso oro: accorpato per mancanza di avversari dalla categoria Master 4 (cintura viola) alla Master 3, e dalla categoria 77 kg alla 85 kg, si è ritrovato a competere con atleti più giovani e più pesanti.

Due le lotte effettuate contro avversari stranieri molto forti, ma vinte con ampio dominio tecnico mancando per un soffio in entrambi i casi la chiusura prima del limite per finalizzazione.

Il Jiu Jitsu brasiliano è una disciplina lottatoria che prevede la finalizzazione dell’avversario tramite strangolamenti e chiavi articolari o la vittoria grazie al punteggio derivante da proiezioni e/o posizioni di vantaggio.

Grande soddisfazione per la Tribe Imperia che lascia ben sperare per i prossimi campionati italiani open che si svolgeranno in Firenze nel mese di giugno e dove la scuola imperiese parteciperà con cinque atleti in differenti categorie di peso, età e cintura.