Torna un po’ di sole in Costa Azzurra, questa settimana temperature in aumento

Buone notizie per chi si reca nella vicina Francia, per lavoro o divertimento. Dopo una settimana caratterizzata da un forte calo delle temperature, in Costa Azzurra, secondo quanto riporta Nice Matin, il tempo migliorerà timidamente tra oggi e domenica prossima 12 maggio.

LUNEDI

Da temperature che ieri erano dai 3 a 6 gradi sotto la media stagionale, la colonnina di mercurio inizia a salire.

A parte qualche acquazzone nell’entroterra, il tempo sarà bello e soleggiato. Come negli ultimi giorni, il vento sulla costa aumenterà nel pomeriggio.

MARTEDÌ

Il cielo sarà nuvoloso e sono previsti alcuni piovaschi localizzati. Le temperature rimangono basse per la stagione, con pinte di 17 gradi aThéoule-sur-Mer e Antibes.

MERCOLEDÌ

È il giorno più deprimente della settimana. La Costa Azzurra sarà attraversata da una nuova perturbazione che causerà rovesci temporaleschi durante il giorno in tutto il dipartimento. La pioggia aumenterà nel tardo pomeriggio. Ci sarà anche vento forte con raffiche fino a 80 km/h nella parte settentrionale delle Alpi Marittime.

GIOVEDI

Il vento si rafforzerà un po’ di più ma il sole tornerà con temperature degne della primavera. A Grasse o Saint-Martin du Var si resteranno più di 20 gradi.

VENERDÌ

Cielo parzialmente coperto con temperature ancora in aumento

SABATO E DOMENICA

Il weekend sarà al livello dei giorni più belli della settimana: un sacco di sole e temperature vicine alla media stagionale. Il massimo sarà una media di 21 gradi lungo tutta la costa, abbastanza per godersi le spiagge.