Torna “Ballando per la Vita” del Lions Club Ventimiglia

Ventimiglia. Domenica 5 maggio, alle 15, il Lions Club Ventimiglia, presieduto da Gianni Rebaudo, in

collaborazione con la scuola “Punto Dance” di Marisa Faccio, organizza presso il teatro comunale lo spettacolo di danza “Ballando per la Vita”, giunto ormai alla dodicesima edizione.

Questa iniziativa che coniuga spettacolo, divertimento e solidarietà è diventata una costante nel panorama ventimigliese e, nel corso degli anni, ha permesso ai Lions di agire sia a favore della comunità locale che delle più remote aree del mondo.

«A livello locale – riferiscono i Lions – ricordiamo la donazione di un defibrillatore da ambulanza e divise per i militi della Croce Verde e l’acquisto di altri defibrillatori installati in aree strategiche della città; a livello nazionale la consegna di un cane guida per una non vedente di Aosta ed a livello globale la partecipazione alla campagna per la vaccinazione contro il morbillo nelle zone più disagiate».

«Quest’anno il Lions Club Ventimiglia – spiega il Presidente – intende usufruire dei fondi raccolti per il restauro dell’affresco di San Cristoforo, sito nella chiesa di San Michele, nella città alta».