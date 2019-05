Sanremo, Tommasini, «Biancheri, chi l’ha visto?»

«Dopo quattro rinvii su richiesta proprio dello stesso Biancheri, ancora una volta non si presenta ad un confronto. L’appuntamento – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – era per il faccia a faccia organizzato da Imperia TV. La rinuncia è l’ennesimo segnale di un sindaco sfuggente e di una amministrazione in chiara difficoltà non solo nel conseguire qualche minimo risultato ma anche solo nel cercare di essere credibili nelle cose che si propongono per la mitologica città del benessere di cui non c’è minima traccia. Una vera e propria mancanza di rispetto per tutti quei cittadini che credono nella democrazia e nella trasparenza».