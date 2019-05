Tennis, Fognini perde contro Thiem: finisce l’avventura dell’armese a Madrid

Taggia. Finisce l’avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Madrid.

Dopo aver sconfitto l’inglese Kyle Edmund e l’australiano John Millman, oggi il tennista di Arma di Taggia ha perso contro l’austriaco Dominic Thiem, quinto giocatore al mondo reduce dal trionfo nell’Atp 500 di Barcellona, agli ottavi di finale.

Alla fine l’armese ha ceduto per 6-4 7-5. Un buon Fognini non è stato sufficiente al cospetto di un rivale che ha fatto vedere colpi di pregevolissima fattura, decisivi per le sorti del match.

