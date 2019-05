Team Schiavetti Pallamano Imperia batte i francesi del Carros

Imperia. Si congeda dal proprio pubblico il Team Schiavetti Pallamano Imperia battendo i francesi del Carros per 40/29. Con questa vittoria la squadra del capoluogo consolida la terza posizione in classifica, ora con gli ultimi tre turni tutti in trasferta, l’obiettivo è raggiungere la seconda piazza.

Proprio sabato prossimo a Ventimiglia contro il Breil ( per chi legge Pallamano Ventimiglia) capolista ormai promosso capita Alessandro Riano e soci proveranno a battere una formazione che non è mai stata sconfitta sino ad ora. La partita di domenica scorsa contro il Carros non è mai stata in discussione anche se la prima frazione si è conclusa sul punteggio di 18/15 per la squadra del presidente Giovanni Martini.

«Solo quando abbiamo calato un po’ la nostra attenzione – ci riferisce il dirigente Domenico Martino – i nostri avversari si sono avvicinati, ma noi questa volta siamo stati bravi a controllare la loro reazione e nella ripresa posato le basi per un largo successo». Le parole del dirigente rossoblù rendono bene l’idea di quello che è successo nel secondo tempo. Le ripartenze imperiesi sono state fatali e determinanti per la vittoria finale in quanto i transalpini con l’avvicinarsi dell’epilogo della gara non riuscivano più ad riorganizzarsi ed a reagire. Sui titoli di coda anche alcune esclusioni tra le file del giocatori del capoluogo non compromettono la vittoria per 40/29.

Formazione: Matteo Bottino (reti 1), Alessandro Cucè (13), Andrea De Luca portiere, Riccardo Luppino (4), Andrea Lurgio (3), Daniele Martino(3), Massimo Moisello portiere, Alessandro Riano (3), Damiano Rossi (2), Lucio Sasso (4), Pietro Tambone (4), Matteo Tucci (3). Allenatore Emmanuele Pappalardo. Dirigente Domenico Martino.