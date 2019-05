«Te ne vai? Ne hai già le p… piene!». Commenti imbarazzanti nel video che promuove il Parco Avventura di Airole

Airole. «Te ne vai? Ne hai già le p… piene!». E’ il commento che si sente nel video pubblicato sulla pagine del Comune di Airole per promuovere la ‘Zip line’, lunga 100 metri, del Parco Avventura in località Fasceo. Un errore? Una svista o una strategia di marketing per ‘vendere’, insieme al pacchetto offerto dal parco, tra l’altro ben curato e organizzato, anche un po’ di sano mugugno ligure?

Una risposta non c’è, ma è certo che il turista che si imbatte per la prima volta sulla pagina del piccolo Comune della val Roja, non può che restare stupito, nel bene o nel male, di un video dai commenti così ‘pittoreschi’.

Per vedere il video: http://comune.airole.im.it