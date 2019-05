Targhe estere, il candidato Giordanengo (Lega) ringrazia Rixi e Di Muro per aver rispettato l’impegno

Ventimiglia. Dopo l’incontro avuto con la cittadinanza di Ventimiglia alla fine di aprile il Viceministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti Edoardo Rixi aveva promesso un suo rapido impegno per dirimere la problematica venutasi a creare per i frontalieri lavoratori nel Principato di Monaco con la nuova norma diretta a dare un giro di vite ai “furbetti” delle targhe estere.

In tempi brevissimi si è ovviato al problema perché l’on. Rixi a seguito di un vertice interministeriale tra Ministero dei Trasporti e Interni ha potuto promuovere un emendamento alla riforma dell’art. 93 del codice della strada che sarà reso effettivo non appena verrà inserito nel primo veicolo legislativo utile. “Ringrazio per l’attenzione che l’on. Rixi e anche l’on. Di Muro hanno dedicato alla questione dimostrando di aver mantenuto l’impegno con una soluzione alla problematica chiara e tangibile e facendolo in tempi molto rapidi” ha tenuto a ringraziare il candidato Lega Massimo Giordanengo referente politiche per i

frontalieri.