Tanti cinghiali nelle periferie di Imperia, posizionati i segnali di pericolo. Ecco dove

Imperia. E’ da tempo oramai che la presenza di cinghiali è segnalata su gran parte del territorio comunale, con casi che vedono gli ungulati spingersi anche vicino al centro città. La periferia, comunque, è più interessata da questo fenomeno, con tutte le conseguenze negative per la circolazione stradale, tanto che sono stati istallati do cartelli di segnaletica verticale di pericolo: “animali selvatici vaganti”.

Le vie dove spesso i cinghiali attraversano la strada sono strada Poggi, strada Ronchi Brighei, via Dolcedo, via Moltedo/Montegrazie, strada Massabovi, strada Cason della Guardia e via S. Agata.

I cartelli sono posizionati in: strada Poggi all’altezza viadotto autostradale; strada Ronchi Brighei all’altezza dell’intersezione con via Clavi; via Dolcedo: a circa 100 metri da Caramagna all’altezza dell’intersezione con strada Colla; via Moltedo al bivio con Moltedo e Montegrazie; strada Massabovi: circa 100 metri prima di Massabovi; strada Cason della Guardia all’ intersezione con via Artallo e via Sant’Agata all’altezza dell’intersezione con via Fontana Rosa