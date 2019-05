Tagli alle pensioni, la proposta della Cisl Liguria: “Pronti allo sciopero dei nonni”

Genova. «Dalla nostra regione lanciamo l’idea di una proposta da estendere in tutta Italia: se il Governo non dovesse dare risposte dopo la manifestazione nazionale unitaria che ci sarà a Roma il prossimo 1 giugno, siamo pronti allo sciopero dei nonni».

La proposta è di Gianfranco Lagostena, segretario generale FNP Cisl Liguria, che rilancia: «Non c’è nessuna attenzione da parte del Governo nei confronti degli anziani, i numeri sono chiari: saranno decine di migliaia le persone colpite tra Genova, Savona e la Liguria che si vedranno tolte dalla propria persone una quota che invece gli spetta di diritto».

«Sono riusciti a smontare tutto ciò che era stato costruito negli ultimi anni: a Roma saremo tutti insieme in questa manifestazione unitaria in centinaia di migliaia per dire basta. Se nessuno del Governo dirà qualcosa allora dalla nostra regione partirà l’idea dello sciopero dei nonni: lo faremo a malincuore a costo anche di non aiutare i nostri figli e i nostri nipoti, ma almeno qualcuno dovrà aprire gli occhi di fronte alle giuste richieste di 16 milioni di pensionati in Italia»- conclude Lagostena.