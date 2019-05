Taggia. Fervono i preparativi per la seconda edizione della “Festa della Ciliegia“. L’evento è in programma per domenica 9 giugno ed è la riproposizione di una storica manifestazione tabiese che affonda le sue radici negli inizi dello scorso secolo.

Si parte alle 15 in piazza Garibaldi con i giochi di una volta per bambini. In contemporanea, in piazza Cavour, ci sarà il mercato dei contadini dove si potranno gustare i deliziosi frutti. Alle 17 il centro storico sarà pacificamente invaso dal corteo fiorito e all’ex mercato coperto ci saranno le premiazioni. Gran finale alle 19.30 con il ballo in piazza Eroi Taggesi e musica nei locali. La festa è patrocinata dal Comune, la locale Pro Loco e da “I Borghi più belli d’Italia”.