Taggia paladina del mare pulito, proibito fumare in spiaggia

Taggia. Da oggi non si fuma più in spiaggia. Il Comune tabiese e Bandiera Blu e l’inquinamento da mozziconi di sigaretta mal si sposa con il riconoscimento del mare pulito.

Solo recentemente la pulizia delle spiagge ha fatto raccogliere ben 11mila cicche: un dato impressionante. Con un’apposita ordinanza, a firma del sindaco Mario Conio, l’amministrazione tabiese proibisce il fumo in spiaggia.

D’ora in poi si potrà “gustare” le sigarette solo in spiagge attrezzate allo scopo ed entro due metri di distanza dagli appositi posaceneri. Previste multe salate per i trasgressori.