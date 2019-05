Taggia, approvate le aliquote e le detrazioni Imu e Tasi

Taggia. Con la delibera di consiglio comunale n° 12 del 28.03.2019 sono state approvate le aliquote e le detrazioni in materia di Imposta Municipale propria (IMU) nonché le aliquote e maggiorazioni Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), anno 2019.

L’amministrazione comunale di Taggia ha deciso di esercitare la propria potestà regolamentare in materia di tributi locali modificando e semplificando le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019. Negli anni, c’è stato infatti un proliferare di tipologie delle stesse con notevoli criticità, sia per i cittadini contribuenti che per gli studi professionali e centri di assistenza fiscale. Per quanto concerne l’IMU si è proceduto con una semplice somma algebrica tra le due aliquote (IMU+TASI), senza operare alcun aumento e con un risparmio a favore del contribuente, il quale non sarà più costretto nella stragrande maggioranza dei casi, a richiedere o redigere due prospetti di calcolo e liquidazione differenti (es. uno per l’IMU ed uno per la TASI);

Riguardo la TASI questa Civica Amministrazione ha deciso di modificare e semplificare le aliquote TASI per l’anno 2019, riducendole a due sole ipotesi, di fatto già presenti anche nel 2018, accorpando le altre fattispecie all’interno dell’IMU:

– immobili c.d. merce aliquota (di legge) 1 x 1000(‰) (mantenuta rispetto al 2018)

– fabbricati categoria D8 (supermercati) 0,5 x 1000 (‰) (mantenuta rispetto al 2018 ma in

percentuale minore)

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://taggia.it/amministrazione/uffici/tributi.html