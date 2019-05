Sviluppo economico, bando da 4 milioni per la zona franca urbana di Ventimiglia

Ventimiglia. È stato approvato dalla Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, un bando da 4 milioni di euro a supporto del rilancio industriale e della riqualificazione del sistema produttivo della Zona Franca Urbana di Ventimiglia.

«Il tessuto economico della piccola imprenditorialità è nervatura essenziale per la nostra Regione. La prolungata crisi economica degli ultimi anni ha pesantemente colpito queste realtà, non solamente abbattendo la domanda che le sosteneva, ma spesso impedendo anche la possibilità di investire ed evolversi. Per cercare di mitigare in parte questo secondo aspetto è stato pensato questo nostro intervento» – comunica l’assessore allo Sviluppo economico.

Il bando si inserisce all’interno dell’Azione 3.2.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un’attività economica nella Zona Franca Urbana di Ventimiglia. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono riguardare opere edili e impiantistiche, acquisizione di impianti produttivi e beni mobili, programmi informatici o consulenze.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell’investimento, con un limite massimo concedibile di 50 mila euro. Il bando approvato oggi ha una retroattività al 1 luglio 2018, con riferimento a interventi avviati a partire da tale data e non ancora conclusi.

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente online al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, a decorrere dal 15 al 30 luglio. La procedura sarà disponibile in modalità off-line a partire dal 18 giugno.