Stress test per la rotonda della Foce nel giorno di mercato, traffico in tilt

Sanremo. Automobilisti inferociti stamattina in città: lo “stress test” della Rotonda della Foce si è rivelato un flop, nonostante da ieri notte, la Polizia municipale stesse presidiando la nuova viabilità disegnata all’ingresso della città per simulare l’avvento della rotatoria.

La polemica ruota intorno alla scelta del giorno per iniziare la simulazione, quello del mercato settimanale.

Si sono, infatti, verificate lunghe code in entrata e in uscita da Sanremo. Molti automobilisti si sono visti costretti a fare marcia indietro e cercare soluzioni alternative per raggiungere il centro.

Il cantiere continuerà ad andare avanti per step, fino a quando il fulcro della rotonda, pensata per mettere in sicurezza un incrocio da sempre problematico, non sarà posizionato definitivamente.

Solo verso la metà della mattinata la situazione ha iniziato a tornare lentamente alla normalità, ma disagi si segnalano ancora.