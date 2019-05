Sondaggio di Biancheri, il commento sarcastico di Artioli (Lega)

Sanremo. «Ho letto i risultati del sondaggio pubblicato oggi dal sindaco Alberto Biancheri e leggendoli mi è venuto in mente il proverbio per il quale “Chi trova un amico trova un tesoro!!» commenta così il candidato della Lega Andrea Artioli il sondaggio presentato ieri dal sindaco uscente.

«Infatti – scrive il candidato della Lega Andrea Artioli -, riguardo al sondaggio odierno della Twig, che vede Biancheri recuperare miracolosamente 8 punti in 10 giorni rispetto a quello fatto dalla Euromedia, oltre alle incongruenze già evidenziate da Tommasini, girando sulla rete mi sono imbattuto in Ferrari, guru elettorale di Biancheri, in compagnia di Cristadoro, patron della Twig. I due collaborerebbero stabilmente da anni.

Oltretutto Ferrari sulla pagina internet della propria società, in riferimento alla campagna elettorale scorsa in cui già assisteva Biancheri, ha esaltato il proprio risultato che scrive essere “ottenuto smontando la realtà come un giocattolo per poi indirizzare ogni scelta del candidato”. Sanremo però non è un giocattolo e si merita un sindaco che non faccia della manipolazione interpretativa della realtà il proprio modus operandi.»