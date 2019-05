Social media e appello ai donatori: nessuna interruzione di servizio in Liguria per mancanza di sangue

Genova. A fronte dell’appello che sta circolando su alcuni social media, si precisa che: non si è verificata alcuna interruzione di servizio o sospensione di sedute operatorie dovute alla mancanza di sangue nelle strutture sanitarie della Liguria.

È comunque importante ricordare che la donazione è un’azione di valore, utile per la comunità e parte integrante del Sistema sanitario, una buona abitudine che ciascun donatore mette al servizio della società: un gesto che permette sia di far fronte alle eventuali necessità di sangue in cui tutti possiamo incorrere sia di tener sotto controllo il proprio stato di salute, attraverso i controlli che vengono effettuati a tutti i donatori per verificarne l’idoneità.

Venerdì 10 maggio è in programma un incontro della Regione con le Associazioni dei donatori e tutti gli addetti ai lavori per mettere in atto nuove azioni di miglioramento che possano ulteriormente facilitare il generoso percorso di donazione.