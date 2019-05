Shade e Fred De Palma i super ospiti della Festa della musica di Sanremo. La coppia di rapper sarà protagonista del «concertone» che venerdì 21 giugno trasformerà Pian di Nave in una discoteca sotto le stelle.

Il grande evento che aprirà l’estate della Città dei Fiori debutterà già il giorno 20 per una tre giorni di concerti live, dj set e performance itineranti che animeranno piazze, strade e locali pubblici. Al centro della scena anche il Teatro Ariston che vedrà sul palco un duo d’eccezione, Patty Pravo e Teo Teocoli, e poi il Forte di Santa Tecla, la sede del Club Tenco e la Pigna.

Un format frizzante con musica no stop dalle 18 fino a sera tarda per una manifestazione introdotta dall’Amministrazione alcuni anni fa e che in questo 2019 arriva spinta dall’entusiasmo di soggetti privati che hanno messo insieme le loro energie per portare a residenti e turisti un’offerta d’intrattenimento innovativa: Sanremo On insieme a Ariston Spa, Unogas Energia, Conad, Confcommercio, Radio NumberOne e il Comune di Sanremo.

Sottolinea il presidente della rete d’imprese matuziana, Roberto Berio: «La Festa della Musica di quest’anno porterà a Sanremo grandi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo con l’obiettivo di creare un grande evento di apertura della stagione estiva e, come sempre, motivo ispiratore della nostra rete, promozionare turisticamente la nostra città e attirare nuovi flussi di clienti ospiti. Importante è sottolineare che questa manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione costruttiva con il Comune che ha creduto nell’iniziativa, ma anche grazie all’impegno dei privati e in particolare dei nostri main sponsor UnoGas e Conad. Inoltre preziosa è la partnership con Confcommercio e con Radio Number One, quest’ultima coinvolta nel progetto e che ci consentirà anche una grande promozione social e radio con le gemellate Radio19 e Radio Nostalgia».

Ma ecco il programma dell’evento. Sarà un duo di archi dell’Orchestra Sinfonica ad aprire da corso Matteotti la Festa della Musica giovedì 20 alle 18. Dopo cena, alle 21, protagoniste saranno piazze e vie del centro con bar, pub e ristoranti (qui l’elenco completo) dove band di artisti locali si esibiranno live. All’iniziativa hanno già aderito piazza Bresca, piazza Sardi, piazza Siro Carli, piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo, oltre all’area di Portovecchio, via XX Settembre e via Gioberti. Tra i gruppi, residenti e turisti avranno il piacere di stare ad ascoltare, tra gli altri, Nuovi Solidi, Vedo Nero, Erba Grama e Gianni Di Martini.

Venerdì 21, a livello europeo data ufficiale della manifestazione, entrerà in scena il grande palcoscenico di Pian di Nave con il «concertone» dedicato ai più giovani. La musica inizierà ad accendersi già dal tardo pomeriggio (ore 18) con dj set e animazioni per poi esplodere dalle 21 fino a mezzanotte con il concerto vero e proprio. Dopo l’attacco dei dj, a calcare il palcoscenico (10 metri per 12 con strumentazione per effetti audio e luci) sarà il gruppo rock anni ’70 e ’80 The virgin rock band, un gruppo specializzato nel rock anni ’70 e ’80. Sarà quindi la volta del rapper Fred De Palma che a Sanremo ha già fatto la sua comparsa quest’anno, duettando con la Bionda del Piper nella serata delle cover sulle note di Tutt’al più; e poi dell’attesissimo Shade: recordman di follower sui social media, è anche lui reduce dell’ultimo Festival dove ha gareggiato insieme a Federica Carta con il brano Senza farlo apposta. Non mancherà l’esibizione di alcuni artisti provenienti da Area Sanremo. La serata (gratuita – posti in piedi) sarà condotta da Massimo Biggi di Radio Number One. Al termine, entreranno

Il gran finale della Festa della musica sarà sabato 22 all’Ariston nel segno di Unojazz & Blues. Ad aprire la serata, il poliedrico Teocoli con il suo “Tutto Teo” per un one man show ricco di gag e trovate che lascerà poi spazio a Patty Pravo che presenterà i brani tratti dal nuovo disco “Red”. Una chiusura in grande stile, al termine della quale revival anni anni 70/80/90 coinvolgerà ancora pub e bar.

«Faccio i miei complimenti a Sanremo On, una rete d’impresa che è cresciuta nell’organizzazione di eventi e ha saputo creare manifestazioni di grande interesse, mettendo a sistema tutte le realtà cittadine – ha detto l’assessore alle Attività produttive Barbara Biale –. Il Comune è orgoglioso di questa partnership, soprattutto per la realizzazione di questa manifestazione che coinvolge tutte le proposte musicali locali senza tralasciare l’offerta turistica e rivolgendosi a un pubblico di tutte le età».