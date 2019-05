Imperia. Si è da poco conclusa presso la Sala mostre della Biblioteca civica “Lagorio” di Imperia la mostra del fotografo Flaminio Sessa dal titolo “Sguardi Contemporanei”.

Scrive al proposito nella presentazione della rassegna lo storico dell’arte Alfonso Sista: «Testimonianza di una passione, di un rapporto con il mondo circostante che Flaminio Sessa indaga con instantanee in presa diretta per cogliere l’essenza delle cose, squarci di natura e di animali che sembrano dialogare con l’obiettivo in un gioco di sguardi inaspettati».

«Sono immagini di vita contemporanea ed eventi che restituiscono intense sensazioni cromatiche e inducono alla meditazione su messaggi che impercettibilmente maturano nella coscienza di chi guarda. È la sorpresa degli sguardi di fronte alla capacità di fermare un’immagine che resta perfettamente impressa nella memoria ricercando atmosfere dimenticate o mai vissute», prosegue Sista

«Esperienze, scatti veloci –conclude Alfonso Sista – nuovi punti di vista che sono frutto di un occhio indagatore e che ferma istanti fugaci altrimenti non registrati da sguardi troppo presi dalla velocità e dalla frenesia del consumo di emozioni. Ecco allora apparire visioni inaspettate, sorprendenti e dense di contenuti da esplorare con attenzione per svelare il significato profondo delle cose».