Sfreccia in autostrada con oltre 5 kg di marijuana. Arrestato giovane di Sanremo

Novara. Un 22enne residente a Sanremo, C.A., è stato arrestato dalla polizia stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona che lo ha fermato mentre viaggiava a forte velocità sull’A8, in prossimità dello svincolo di Vergiate, a bordo in una Renault Capture nella quale aveva stipato oltre 5,5 kg di marijuana.

La macchina del ventiduenne è stata seguita e controllata a distanza. All’altezza del Comune di Fontaneto d’Agogna in provincia di Novara, gli agenti hanno proceduto al suo fermo in assoluta sicurezza.

A bordo vi era il solo conducente, identificato per C.A, 22enne residente a Sanremo, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, che si mostrava particolarmente nervoso per il controllo. A questo punto gli agenti hanno ispezionato in modo accurato il veicolo, dove sono stati trovati, in uno scatolone all’interno del vano bagagli, 11 involucri di cellophane sottovuoto contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di oltre kg 5,5.

I poliziotti hanno poi sequestrato altro materiale utile alle attività di indagine.

Il soggetto veniva quindi arrestato in flagranza per violazione dell’art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 e su disposizione della Procura della Repubblica di Novara veniva associato alla Casa Circondariale di Novara in attesa dell’udienza di convalida della misura pre-cautelare.