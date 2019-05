Sanremo. La Sanremese ha presentato ufficialmente il nuovo mister della prima squadra: Nicola Ascoli, che torna così nel ponente ligure per allenare i biancoazzurri per la stagione 2019-2020 in serie D.

«Sono stra felice – dichiara il nuovo mister – Per me è una squadra nuova, ma ritrovo tanti amici con cui ho già collaborato precedentemente. Sono orgoglioso di far parte di questa società e sono sicuro che anche quest’anno faremo una squadra competitiva. Sono pronto a dare il massimo per questa società».

Nato a Vibo Valentia l’11 settembre del 1979, Ascoli da calciatore ha vestito le maglie di Catanzaro, Empoli, Frosinone e Universitatea Cluj. Da allenatore ha guidato per tre stagioni l’Asti, per due l’Argentina Arma e per una il Derthona, sempre in serie D. Con l’Argentina Arma nella stagione 2015/2016 si è classificato al quinto posto e ha raggiunto la semifinale play off contro la Caronnese.

«La nostra dirigenza conosceva già Ascoli perché aveva allenato l’Argentina – dichiara Pino Fava – E’ stata una scelta ponderata. Abbiamo deciso di andare sul sicuro visto che conosciamo le qualità umane del mister. E’ un amico e una persona corretta. Stiamo lavorando per formare una nuova squadra. Per ora sono stati riconfermati per il prossimo anno il capitano Max Taddei, Loreto Lo Bosco e Simone Bregliano. Ovviamente ci saranno anche Scalzi e Gagliardi. Vogliamo una squadra competitiva e cercheremo qualche nostro giovane da valorizzare. Intanto abbiamo riconfermato in blocco lo staff tecnico dello scorso anno».

Altra new entry nello staff biancorosso è Fabrizio Prisco al quale è stato affidato l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione per la prossima stagione.