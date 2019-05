Sanremo. Due domeniche di gioco per la serie B della Sanremese Softball: quattro incontri con ancora quattro vittorie, delle quali tre per manifesta superiorità.

Domenica 28 aprile si è giocato in casa contro l’Avigliana Bees, mentre domenica 5 maggio la squadra è partita per la prima trasferta di questa stagione alla volta di Castellamonte (TO) per incontrare le Old Kings. Purtroppo proprio in questa ultima domenica la squadra ha dovuto fare a meno del suo primo lanciatore Mikaela Nicolaci, convalescente a causa di un’incidente in motorino, ed anche di Michela Iorio, assente per motivi universitari.

Statistiche alla mano si sono distinte in battuta Virginia Scaglione con ben sette valide su 11 turni di battuta, Giulia Zunino con sette valide su 14, Siria De Vincentiis con sette valide su 16, Barbara Terranova con cinque valide su 16.

Degna di nota, nel primo incontro di Castellamonte, in difesa, una spettacolare presa in tuffo di Barbara Terranova dalla posizione di esterno sinistro che ha ricevuto oltre agli applausi delle compagne di squadra anche quelli delle avversarie.

I lanciatori che si sono avvicendati in pedana (Eugenia Ruffo, Virginia Scaglione, Marika Giglio ed Aurora Pigliacelli) si sono ben comportati tamponando l’assenza della Nicolaci e della Iorio portando però la squadra agli extra inning nella seconda partita, dove comunque le matuziane sono riuscite a strappare la vittoria per 10 a 6 all’ottavo inning.

La squadra guida la classifica del girone piemontese a punteggio pieno. Ora una lunga pausa fino al 26 maggio per poi tornare in campo a Sanremo contro le Athletics di Novara.