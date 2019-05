Serie B, la Rari Nantes Imperia chiude la stagione a Chiavari: i convocati

Imperia. Ancora 32 minuti poi finirà la stagione 2018-19 della Rari Nantes Imperia maschile. Un’annata faticosa e sofferta è diventata felice quando, sabato scorso, è arrivata la salvezza matematica con un turno di anticipo. I giallorossi, oggi saranno impegnati nell’ultimo match in calendario: con fischio d’inizio del signor Giacchini, alle 18:30, in casa del Chiavari.

I ragazzi di Fratoni potranno finalmente giocare senza sentire la pressione dello ‘spettro-playout’ e vogliono la vittoria a tutti i costi per salutare al meglio una annata, comunque, da ricordare. Di fronte, un Chiavari alla disperata ricerca di un successo per evitare la retrocessione diretta e che, nel girone di ritorno, ha viaggiato su una media-punti davvero importante. Sarà l’occasione per salutare il grande ex Andrea Pisano, oggi allenatore del sodalizio levantino, ricordato sempre con piacere negli ambienti giallorossi.

Ecco i convocati per la trasferta di odierna: Filippo Rocchi (cap.), Federico Merano (portiere), Fabio Amoretti (portiere), Andrea Somà, Raffaele Ramone, Giacomo Fratoni, Niccolò Maglio, Jarno Spano, Riccardo Gandini, Luca Bracco, Leon Kovacevic, Tommaso Russo, Rikardo Merkaj.